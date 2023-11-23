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ФИДЕ разрешила шахматистам из России и Беларуси выступать под флагом организации

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Предсказуемое решение

ФИДЕ разрешила шахматистам из России и Беларуси выступать под флагом организации

фото из свободных источников

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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) допустила россиян и белорусам до соревнований в 2025 году. Спортсмены будут выступать под флагом организации.

"Российским и белорусским игрокам, которые сейчас выступают под флагом ФИДЕ, будет предоставлено разрешение на продление выступлений под флагом ФИДЕ до 1 января 2025 года", - сообщила организация.

"ФИДЕ подтвердила отказ от трансферных комиссий для всех украинских игроков, переходящих в течение 2023-2024 годов.

Ожидается, что решение облегчит процесс перехода для украинских игроков, которые намерены изменить федерацию в течение этого периода. Это касается только трансферных комиссий ФИДЕ. Собрание, применяемое национальной федерацией, остается", – говорится в заявлении ФИДЕ.

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Источник:
Tribuna
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