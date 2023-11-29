ВИДЕО. Женская сборная Украины по волейболу провела тренировку накануне матча с Бразилией

29 ноября женская сборная Украины стартует в чемпионате мира-2023. Команда Виталия Андронова провела тренировку на датской арене Норд.

Напомним, что уже в 19:00 украинки сыграют с Бразилией. Соперниками по группе нашей команды также является Испания и Казахстан.