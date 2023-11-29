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ВИДЕО. Женская сборная Украины по волейболу провела тренировку накануне матча с Бразилией
Ждем победы украинок
Фото: handball.net.ua
29 ноября женская сборная Украины стартует в чемпионате мира-2023. Команда Виталия Андронова провела тренировку на датской арене Норд.
Напомним, что уже в 19:00 украинки сыграют с Бразилией. Соперниками по группе нашей команды также является Испания и Казахстан.
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