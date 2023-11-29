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ВИДЕО. Женская сборная Украины по волейболу провела тренировку накануне матча с Бразилией

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Ждем победы украинок

ВИДЕО. Женская сборная Украины по волейболу провела тренировку накануне матча с Бразилией

Фото: handball.net.ua

Новина українською

29 ноября женская сборная Украины стартует в чемпионате мира-2023. Команда Виталия Андронова провела тренировку на датской арене Норд.

Напомним, что уже в 19:00 украинки сыграют с Бразилией. Соперниками по группе нашей команды также является Испания и Казахстан.

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