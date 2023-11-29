Прометей одержал первую победу в женской Лиге чемпионов

В городе Блаж сегодня состоялся матч третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу, где Алба Блаж принимал украинский Прометей из Днепра.

Первую партию наша команда записала себе в актив (25:23). Однако во втором сете хозяйки сумели ответить и сравнять счет – 25:21. В следующей партии румынский клуб снова лучше смог себя показать и выиграл последний для себя сет.

После небольшого перерыва украинки сумели собраться и продемонстрировать качественную игру, выиграв сначала четвертую партию, а затем на тай-брейке деклассировав соперниц.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины. Групповой этап.

"Алба Блаж" (Блаж, Румыния) – "Прометей" (Днепр, Украина) 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 18:25, 8:15