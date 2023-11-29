  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Прометей одержал первую победу в женской Лиге чемпионов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей одержал первую победу в женской Лиге чемпионов

Другие виды

Отличная победа украинок

Прометей одержал первую победу в женской Лиге чемпионов

Фото: prometeyvc.com

Новина українською

В городе Блаж сегодня состоялся матч третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу, где Алба Блаж принимал украинский Прометей из Днепра.

Первую партию наша команда записала себе в актив (25:23). Однако во втором сете хозяйки сумели ответить и сравнять счет – 25:21. В следующей партии румынский клуб снова лучше смог себя показать и выиграл последний для себя сет.

После небольшого перерыва украинки сумели собраться и продемонстрировать качественную игру, выиграв сначала четвертую партию, а затем на тай-брейке деклассировав соперниц.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины. Групповой этап.

"Алба Блаж" (Блаж, Румыния) – "Прометей" (Днепр, Украина) 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 18:25, 8:15

По теме
yellow-arrow
Юрай Санитра: Чехия, Финляндия, Швейцария - главные соперники в зачете Кубка наций
yellow-arrow
Прометей вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ 2023/24
yellow-arrow
Женская сборная Украины с поражения стартовала на ЧМ-2023 по гандболу
ВК Прометей
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости