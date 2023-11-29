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Прометей одержал первую победу в женской Лиге чемпионов
Отличная победа украинок
Фото: prometeyvc.com
В городе Блаж сегодня состоялся матч третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу, где Алба Блаж принимал украинский Прометей из Днепра.
Первую партию наша команда записала себе в актив (25:23). Однако во втором сете хозяйки сумели ответить и сравнять счет – 25:21. В следующей партии румынский клуб снова лучше смог себя показать и выиграл последний для себя сет.
После небольшого перерыва украинки сумели собраться и продемонстрировать качественную игру, выиграв сначала четвертую партию, а затем на тай-брейке деклассировав соперниц.
Лига чемпионов по волейболу. Женщины. Групповой этап.
"Алба Блаж" (Блаж, Румыния) – "Прометей" (Днепр, Украина) 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 18:25, 8:15
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