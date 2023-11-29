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Юрай Санитра: Чехия, Финляндия, Швейцария - главные соперники в зачете Кубка наций

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Главное превзойти эти команды в эстафете

Юрай Санитра: Чехия, Финляндия, Швейцария - главные соперники в зачете Кубка наций

xsport.ua

Новина українською

Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра высказался о будущей мужской эстафете на этапе Кубка мира 2023/24 в шведском Эстерсунде.

"Что касается состава эстафеты, то было несколько вопросов. По первому этапу думали, Тищенко или Прима, решили, что Тищенко. Потом был вопрос по третьему этапу, решали между Лесюком, Насиком и Цымбалом. Решили, что дадим возможность Лесюку, который показал в этом году хороший прогресс, у него в карьере только однажды была возможность бежать эстафету — в Хохфильцене, поэтому хочу увидеть, как он справится с эмоциями и давлением, пока других вариантов нет. Буду ожидать, что ребята повторят точность стрельбы по индивидуальной гонке, но и ожидаю другое движение по трассе, чем было на предыдущей гонке.

Погодные условия? И холодно, и ветер посильнее. В день эстафеты должен быть более слабый ветер, поэтому будем ожидать, что нам подготовит погода. Но все будут в равных условиях, нужно бороться. В прошлом году мы показали очень хороший результат здесь, в эстафете, если получится это повторить, буду очень рад. Какой результат буду считать хорошим? Конкуренция в мужских эстафетах очень сильная – 10-12 сильных команд. Нам было бы важно, чтобы перед нами не были команды Чехии, Финляндии, Швейцарии, потому что это главные соперники в зачете Кубка наций", – сказал Санитра.

Напомним, что мужская эстафета в Эстерсунде состоится в четверг, 30 ноября в 16:20.

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Юрай Санитра
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