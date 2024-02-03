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Харлан отправилась в США и показала первые фото из Нью-Йорка

Другие виды
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Украинка поехала в путешествие

Харлан отправилась в США и показала первые фото из Нью-Йорка

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отправилась в путешествие в США, а первым местом ее остановки стал Нью-Йорк. Соответствующие снимки Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

Харлан отправилась в США и показала первые фото из Нью-Йорка - изображение 1Харлан отправилась в США и показала первые фото из Нью-Йорка - изображение 2

Напомним, что ранее Монфис рассказал о поддержке Свитолиной.

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Ольга Харлан
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