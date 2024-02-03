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Харлан отправилась в США и показала первые фото из Нью-Йорка
Украинка поехала в путешествие
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отправилась в путешествие в США, а первым местом ее остановки стал Нью-Йорк. Соответствующие снимки Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Монфис
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