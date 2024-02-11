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Харлан выиграла золото на этапе Кубка мира в Перу

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Снова чемпионка

Харлан выиграла золото на этапе Кубка мира в Перу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан одержала победу на этапе Кубка мира в Перу. Об этом сообщает НОК.

Золото, которое завоевала в борьбе наша титулованная саблистка, стало ее 14-й наградой высшего сорта и 31-й в целом на соревнованиях такого уровня.

Шестой номер мирового рейтинга позволил нашей олимпийской чемпионке стартовать прямо с основной сетки. Победа в четвертьфинале над действующей чемпионкой мира в составе команды Венгрии Лизой Пустай (15:11) гарантировала Ольге награду, однако она не остановилась на достигнутом, и дальше одержала верх над американкой Элизабет Тартаковски (15:12).

Решающее сражение, в котором Харлан противостояла Шугар Катинка Баттаи стал повторением финала прошлогоднего Кубка мира в Афинах, но в отличие от марта 2023-го завершился он убедительной победой представительницы Украины (15:6).

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