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Супербоул. Канзас-Сити Чифс вырвал победу в овертайме и защитил титул

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Невероятная победа

Супербоул. Канзас-Сити Чифс вырвал победу в овертайме и защитил титул

Фото: АР

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором играли "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Встреча завершилась победой "Канзас-Сити Чифс" в овертайме.

Супербоул

Канзас-Сити Чифс — Сан-Франциско Форти Найнерс 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3)

"Чифс" на последних секундах оформили тачдаун. Таким образом, клуб стал чемпионом Супербоула-2024. Он выиграл турнир второй год подряд. Это четвёртый титул в истории "Канзаса" (1969, 2019 и 2022 годах).

Стоит отметить, что Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире наряду с финалом Лиги чемпионов.

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