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Украинец стал самым молодым скелетонистом в истории на этапах Кубка мира

Другие виды
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Владислав Клименко провел дебютные соревнования

Украинец стал самым молодым скелетонистом в истории на этапах Кубка мира

Фото - Instagram Ярослава Лавренюка

Новина українською

Украинец Владислав Клименко стал самым молодым скелетонистом в истории на этапах Кубка мира.

В немецком Альтенберге украинец провел дебютные соревнования. Он показал время 1:02.5 минуты и не сумел пройти во вторую попытку, заняв 34-е место.

Также Украину представлял 16-летний Ярослав Лавренюк. Лидер сборной Украины Владислав Гераскевич пропустил этап из-за проблем со спиной.

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Владислав Клименко
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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