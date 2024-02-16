Украинец стал самым молодым скелетонистом в истории на этапах Кубка мира

Украинец Владислав Клименко стал самым молодым скелетонистом в истории на этапах Кубка мира.

В немецком Альтенберге украинец провел дебютные соревнования. Он показал время 1:02.5 минуты и не сумел пройти во вторую попытку, заняв 34-е место.

Также Украину представлял 16-летний Ярослав Лавренюк. Лидер сборной Украины Владислав Гераскевич пропустил этап из-за проблем со спиной.