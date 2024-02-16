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Украинец стал самым молодым скелетонистом в истории на этапах Кубка мира
Владислав Клименко провел дебютные соревнования
Фото - Instagram Ярослава Лавренюка
Украинец Владислав Клименко стал самым молодым скелетонистом в истории на этапах Кубка мира.
В немецком Альтенберге украинец провел дебютные соревнования. Он показал время 1:02.5 минуты и не сумел пройти во вторую попытку, заняв 34-е место.
Также Украину представлял 16-летний Ярослав Лавренюк. Лидер сборной Украины Владислав Гераскевич пропустил этап из-за проблем со спиной.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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