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Отец Фьюри: Усик не справится с Тайсоном
Сначала нужно дождаться британца
The Sun
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем поединке сына с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
"Все эти люди, которые поддерживают Усика, которые считают, что он сделает свою работу, должны услышать вот что – он не справится со своей работой. Тайсон настроен, и мы, Фьюри, процветаем на негативе. Все, кто считает, что раздутый средневес победит, забудьте об этом. Я буду рад увидеть Усика в мае. Тайсон будет готов", — приводит слова Фьюри издание Free Bets.
Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.
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