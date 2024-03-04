Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские саблистки получили командную лицензию на ОИ
Сейчас команда располагается на 4-м месте в рейтинге
Фото: Getty Images
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях квалифицировалась на Олимпийские игры в Париж.
Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова завоевали "серебро" на Кубке мира в Афинах и таким образом досрочно завоевали путевку на грядущие Игры.
По состоянию на 4 марта Украина входит в четверку сильнейших команд отборочного рейтинга.
Даже если украинки покажут свой худший результат на последнем квалификационном этапе в бельгийском Синт-Никласе, они все равно поедут на Олимпиаду как обладательницы европейской квоты.
Популярное сейчас
- Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером
- Сергей Ковалец: Шестая победа подряд Динамо во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной
- Украина близка к еще одному историческому антидостижению в Таблице коэффициентов
- Андрей Мандзий завоевал серебро на этапе Кубка наций по санному спорту
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО