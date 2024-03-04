Украинские саблистки получили командную лицензию на ОИ

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях квалифицировалась на Олимпийские игры в Париж.

Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова завоевали "серебро" на Кубке мира в Афинах и таким образом досрочно завоевали путевку на грядущие Игры.

По состоянию на 4 марта Украина входит в четверку сильнейших команд отборочного рейтинга.

Даже если украинки покажут свой худший результат на последнем квалификационном этапе в бельгийском Синт-Никласе, они все равно поедут на Олимпиаду как обладательницы европейской квоты.