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Евгений Марусяк установил новый национальный рекорд
Обновляет свои достижения
Фото: Getty Images
Украинский спортсмен Евгений Марусяк занял 11 место на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
Наш спортсмен показал результат 216,5 м, что позволило ему занять почетное место среди лучших спортсменов.
11 место – лучший результат в истории нашего государства. Предыдущий рекорд – 18-я позиция – тоже принадлежал Евгению. Показатель 216,5 метров – второй лучший результат в истории. Два дня назад Марусяк установил рекорд Украины по дальности полета – 223 метра.
Напомним, что ранее Свитолина
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