Евгений Марусяк установил новый национальный рекорд

Украинский спортсмен Евгений Марусяк занял 11 место на Кубке мира по прыжкам с трамплина.

Наш спортсмен показал результат 216,5 м, что позволило ему занять почетное место среди лучших спортсменов.

11 место – лучший результат в истории нашего государства. Предыдущий рекорд – 18-я позиция – тоже принадлежал Евгению. Показатель 216,5 метров – второй лучший результат в истории. Два дня назад Марусяк установил рекорд Украины по дальности полета – 223 метра.