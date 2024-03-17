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Евгений Марусяк установил новый национальный рекорд

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Евгений Марусяк установил новый национальный рекорд

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Евгений Марусяк занял 11 место на Кубке мира по прыжкам с трамплина.

Наш спортсмен показал результат 216,5 м, что позволило ему занять почетное место среди лучших спортсменов.

11 место – лучший результат в истории нашего государства. Предыдущий рекорд – 18-я позиция – тоже принадлежал Евгению. Показатель 216,5 метров – второй лучший результат в истории. Два дня назад Марусяк установил рекорд Украины по дальности полета – 223 метра.

Напомним, что ранее Свитолина показала, как проводит воскресенье.

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