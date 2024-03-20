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Угис Крастиньш покинет пост главного тренера сборной Украины по волейболу

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Имя нового тренера пока неизвестно

Угис Крастиньш покинет пост главного тренера сборной Украины по волейболу

Новина українською

Сборная Украины по волейболу сменит главного тренера мужской команды.

Руководство не планирует продлевать контракт, об этом сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

Напомним, что Крастиньш возглавлял команду с 2017 года. За это время "сине-желтые" обновили национальные рекорды на чемпионатах Европы и мира — трижды добирались до четвертьфиналов.

"До 4 апреля продолжается прием документов. Федерация волейбола Украины давно определилась, кого будет поддерживать. Такое согласие, в принципе, дал и основной спонсор, который будет оплачивать работу этого тренера", - объясняет глава ФВУ.

"Не могу сказать, кто он (главный тренер) будет. Будет конкурс, может, выиграет и другой. Но, кто бы ни был, прежде всего хочу поблагодарить Угиса Крастиньша, нашего тренера, который очень много сделал для украинского волейбола, принес к нам ту европейскость, дал правильное направление. Но время идет, и нам нужно двигаться вперед".

О возможности смены главного тренера Мельник впервые рассказал в январе.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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