Евгений Марусяк финишировал 45-м в общем зачете Кубка мира по прыжкам с трамплина

24 марта состоялся заключительный этап Кубка мира в словенской Планице по прыжкам с трамплина-2023/24.

Евгений Марусяк второй раз за неделю обновил лучший результат в истории Украины по дальности полета — прыгнув на 228.5 метров.

В течение сезона Кубка мира Марусяк пять раз сумел финишировать в топ-30 зачета в одиночных турнирах. За свои выступления украинский прыгун с трамплина получил 57 очков.

В итоговом зачете Кубка мира Марусяк занял 45-е место. В 2023 году украинец с 36 очками в активе финишировал на 57-м месте.