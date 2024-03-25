  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Евгений Марусяк финишировал 45-м в общем зачете Кубка мира по прыжкам с трамплина
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евгений Марусяк финишировал 45-м в общем зачете Кубка мира по прыжкам с трамплина

Другие виды

Таким образом украинец обновил рекорд Украины

Евгений Марусяк финишировал 45-м в общем зачете Кубка мира по прыжкам с трамплина

Фото: Getty Images

Новина українською

24 марта состоялся заключительный этап Кубка мира в словенской Планице по прыжкам с трамплина-2023/24.

Евгений Марусяк второй раз за неделю обновил лучший результат в истории Украины по дальности полета — прыгнув на 228.5 метров.

В течение сезона Кубка мира Марусяк пять раз сумел финишировать в топ-30 зачета в одиночных турнирах. За свои выступления украинский прыгун с трамплина получил 57 очков.

В итоговом зачете Кубка мира Марусяк занял 45-е место. В 2023 году украинец с 36 очками в активе финишировал на 57-м месте.

По теме
yellow-arrow
Испания выдала визы спортсменам из России и Беларуси, поддержавшим войну в Украине
yellow-arrow
Украинские женщины завоевали лицензию на Олимпиаду-2024 в фехтовании на шпагах
yellow-arrow
Сборная Украины по футзалу проведет товарищеский турнир в рамках подготовки на ЧМ
Евгений Марусяк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости