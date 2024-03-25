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Евгений Марусяк финишировал 45-м в общем зачете Кубка мира по прыжкам с трамплина
Таким образом украинец обновил рекорд Украины
Фото: Getty Images
24 марта состоялся заключительный этап Кубка мира в словенской Планице по прыжкам с трамплина-2023/24.
Евгений Марусяк второй раз за неделю обновил лучший результат в истории Украины по дальности полета — прыгнув на 228.5 метров.
В течение сезона Кубка мира Марусяк пять раз сумел финишировать в топ-30 зачета в одиночных турнирах. За свои выступления украинский прыгун с трамплина получил 57 очков.
В итоговом зачете Кубка мира Марусяк занял 45-е место. В 2023 году украинец с 36 очками в активе финишировал на 57-м месте.
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