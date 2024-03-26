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Анжелика Терлюга: Каждый день ракеты, дроны, убийства от страны-террориста

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Украинка отреагировала на обстрелы територии Украины

Анжелика Терлюга: Каждый день ракеты, дроны, убийства от страны-террориста

фото - Reuters

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская каратистка Анжелика Терлюга на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором отреагировала на ракетные обстрелы россиян территории Украины.

"Каждый день ракеты, дроны, убийства от страны-террориста – "конченого соседа". Они "скорбят" по погибшим во время теракта, который явно устроил их "великий президент" (ведь в сказку, которая идет по их телевидению, может верить только полный дебил).

И в этот же момент убивают мирных жителей другой страны и радуются нашим смертям. Свет отключили. Включают несколько часов в день. Тревоги без конца и края. Как это выдержать? Как это остановить? Когда дадут нам просто нормально жить?

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Анжелика Терлюга
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