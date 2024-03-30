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Алексей Середа – спортсмен 2023 года по версии European Aquatics
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Фото: TCH
Украинский спортсмен, прыгун в воду Алексей Середа стал обладателем титула "Спортсмен года 2023" по версии European Aquatics.
Об этом говорится на официальной странице организации в Instagram.
Отметим, что в 2023 году Алексей выиграл серебро на чемпионате мира по прыжкам с 10-метровой вышки, завоевал две золотые награды на чемпионате Европы.
Напомним, что ранее Магучих
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