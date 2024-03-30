Алексей Середа – спортсмен 2023 года по версии European Aquatics

Украинский спортсмен, прыгун в воду Алексей Середа стал обладателем титула "Спортсмен года 2023" по версии European Aquatics.

Об этом говорится на официальной странице организации в Instagram.

Отметим, что в 2023 году Алексей выиграл серебро на чемпионате мира по прыжкам с 10-метровой вышки, завоевал две золотые награды на чемпионате Европы.