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Алексей Середа – спортсмен 2023 года по версии European Aquatics

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Алексей Середа – спортсмен 2023 года по версии European Aquatics

Фото: TCH

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, прыгун в воду Алексей Середа стал обладателем титула "Спортсмен года 2023" по версии European Aquatics.

Об этом говорится на официальной странице организации в Instagram.

Отметим, что в 2023 году Алексей выиграл серебро на чемпионате мира по прыжкам с 10-метровой вышки, завоевал две золотые награды на чемпионате Европы.

Напомним, что ранее Магучих показала видео с тренировки на Пиренеях.

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Алексей Середа
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