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Женская сборная Украины по гандболу назвала состав на матч против Германии
Матч состоится 4 апреля
Сборная Украины по гандболу назвала состав на матч против Германии в отборе на Евро-2024.
Вратари:
Юдит Балог (Вашаш, Венгрия)
Виктория Салтанюк (Кобежице, Польша)
Марина Шалимова (Sokol Poruba, Чехия)
Полевые игроки:
Алиса Петрив (Галичанка, Украина)
Надежда Пойманова (Карпаты, Украина)
Карина Соскида (Ювента, Словакия)
Ирина Компаниец (Ювента, Словакия)
Евгения Когуч (Ювента, Словакия)
Татьяна-Александра Прикоп (Залеу, Румыния)
Валерия Нестеренко (Карпаты, Украина)
Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Венгрия)
Любовь Росоха (Кишварда, Венгрия)
Ирина Краснянская (Ювента, Словакия)
Екатерина Козак (Галичанка, Украина)
Андрияна Науменко (Залеу, Румыния)
Лилия Горильская (Майора Будаорш, Венгрия)
Тренеры: Борис Чижов, Андрей Мельник, Ольга Передерий
Массажист-реабилитолог: Дмитрий Равва, Станислав Денисенко.
Напомним, что матч с Германией состоится 4 апреля в 20.00.
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