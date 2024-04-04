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Прометей одержал победу в первом финальном матче Суперлиги-Дмарт
Уверенная победа украинской команды
Фото: СК Прометей
4 апреля состоялся первый матч финальной серии Суперлиги-Дмарт, в котором "Прометей" сыграл с "Алантой". Украинская команда в стартовые минуты надежно играла в защите и точно в нападении (5:1).
Финал. Первая игра. 4 апреля
СК "Прометей" - "Аланта" 3-0 (25:19, 26:24, 25:14)
После 30-секундного перерыва Аланта сократила отставание. Это лишь разозлило "красно-белых" и они существенно прибавили в нападении, таким образом закрыли вопрос о победителе первой партии - 25:19.
Во втором сете борьба была более равной. Гости в определенный момент достигали преимущества в шесть очков (14:20). "Красно-белым" тяжело давался блок и прием. В итоге команде удалось совершить невероятный камбэк - 26:24.
После обидно проигранного предыдущего сета волейболистки "Аланты" уже психологически не могли навязывать подобную борьбу своим визави. Этим и объясняется такой разгромный счет - 25:13.
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