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Женская сборная Украины по гандболу уступила фавориту группы в матче квалификации на Евро-2024
Разница в счете получилась непристойной
Фото: Sport.ua
4 апреля женская сборная Украины по гандболу провела поединок отборочного турнира Евро-2024 против национальной команды Германии.
Уже со стартовых минут матча немки демонстрировали уверенную игру и увеличивали свое преимущество.
В свою очередь украинские гандболистки допускали катастрофическое количество потерь.
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На перерыв команды ушли с преимуществом Германии.
Казалось, что после паузы украинки выйдут с другим настроением и смогут переломить соперника, однако чуда не произошло и гости довели матч до победы.
Квалификация Евро-2024. Группа 2.
Украина — Германия - 21:43
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