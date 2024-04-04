Женская сборная Украины по гандболу уступила фавориту группы в матче квалификации на Евро-2024

4 апреля женская сборная Украины по гандболу провела поединок отборочного турнира Евро-2024 против национальной команды Германии.

Уже со стартовых минут матча немки демонстрировали уверенную игру и увеличивали свое преимущество.

В свою очередь украинские гандболистки допускали катастрофическое количество потерь.

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На перерыв команды ушли с преимуществом Германии.

Казалось, что после паузы украинки выйдут с другим настроением и смогут переломить соперника, однако чуда не произошло и гости довели матч до победы.

Квалификация Евро-2024. Группа 2.

Украина — Германия - 21:43