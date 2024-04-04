  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Женская сборная Украины по гандболу уступила фавориту группы в матче квалификации на Евро-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по гандболу уступила фавориту группы в матче квалификации на Евро-2024

Другие виды
Обновлено

Разница в счете получилась непристойной

Женская сборная Украины по гандболу уступила фавориту группы в матче квалификации на Евро-2024

Фото: Sport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

4 апреля женская сборная Украины по гандболу провела поединок отборочного турнира Евро-2024 против национальной команды Германии.

Уже со стартовых минут матча немки демонстрировали уверенную игру и увеличивали свое преимущество.

В свою очередь украинские гандболистки допускали катастрофическое количество потерь.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

На перерыв команды ушли с преимуществом Германии.

Казалось, что после паузы украинки выйдут с другим настроением и смогут переломить соперника, однако чуда не произошло и гости довели матч до победы.

Квалификация Евро-2024. Группа 2.

Украина — Германия - 21:43

По теме
yellow-arrow
МОК не допустил российского борца к Олимпиаде из-за поддержки войны
yellow-arrow
Прометей одержал победу в первом финальном матче Суперлиги-Дмарт
yellow-arrow
Женская сборная Украины по гандболу назвала состав на матч против Германии
сборная Украины по гандболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости