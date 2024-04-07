Женская сборная Украины по гандболу впервые за 10 лет вышла на Чемпионат Европы

Женская сборная Украины по гандболу сыграла вничью в матче против Словакии в финальном туре квалификации на Чемпионат Европы-2024. Поединок завершился со счётом 25:25.

Благодаря этому “сине-желтые” заняли второе место в отборочной группе, оставив позади тех же словаков, которые в случае победы с разницей в шесть голов сами бы заняли вторую позицию. Правда, Словакия все же вышла по рейтингу занявших третьи места команд.

В группе с Германией, Словакией и Израилем украинки одержали две победы над израильтянками, одну – над словачками и дважды уступили немкам.

Квалификация Евро-2024, шестой тур

Словакия - Украина 25:25

Сборная Украины впервые с 2014 сыграет на финальном этапе женского Чемпионата Европы по гандболу. Тогда Украина не вышла из группы, проиграв все три матча. Континентальное первенство проводится каждые два года.

Следующий ЧЕ должен был состояться в России, однако заявка страны-террористки была отозвана из-за начала полномасштабной войны против Украины. Впоследствии хозяевами первенства стали Венгрия, Австрия и Швейцария. Чемпионат состоится с 28 ноября по 15 декабря.