Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборные Украины по волейболу получили новых тренеров
Новый – один
Фото: webmediacache.cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу получила нового тренера. После долгого сотрудничества команду покидает Угис Крастиньш, а на его место приходит аргентинский специалист Рауль Лосано.
Это утвердила комиссия Министерства молодежи и спорта Украины. Наша команда – шестая сборная, с которой придется работать Лосано – раньше он возглавлял команды Польши, Германии, Китая, Ирана и Испании.
У женщин тренером останется Иван Петков – специалист из Болгарии. Он заключил новый контракт, а с украинскими девушками работает последние два года. В 2023 году под его руководством Украина выиграла Золотую Евролигу и дошла до 1/8 финала Чемпионата Европы.
Напомним, что ранее Костюк
Популярное сейчас
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Официально. В Луганске ВСУ нанесли удар по пункту управления одной из группировок войск россиян
- Довбик лидирует в гонке бомбардиров, Лунин отстоял на ноль, а Динамо выбило Кривбасс со второго места. Главные новости за 13-е апреля
- Анна Музычук потерпела поражение на Турнире претендентов
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского