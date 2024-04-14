Сборные Украины по волейболу получили новых тренеров

Мужская сборная Украины по волейболу получила нового тренера. После долгого сотрудничества команду покидает Угис Крастиньш, а на его место приходит аргентинский специалист Рауль Лосано.

Это утвердила комиссия Министерства молодежи и спорта Украины. Наша команда – шестая сборная, с которой придется работать Лосано – раньше он возглавлял команды Польши, Германии, Китая, Ирана и Испании.

У женщин тренером останется Иван Петков – специалист из Болгарии. Он заключил новый контракт, а с украинскими девушками работает последние два года. В 2023 году под его руководством Украина выиграла Золотую Евролигу и дошла до 1/8 финала Чемпионата Европы.