В то же время – сбор на ВСУ. Украинская альпинистка попытается в третий раз взойти на Эверест

Антонина Самойлова готовится установить новый рекорд – стать первой украинской альпинисткой, которая взошла на Эверест трижды и "поднять с собой" фото форматом А3 любого, кто сделает донат для "Госпитальеров".

Миссия альпинистки не меняется уже третий год подряд. Антонина использует все возможности, чтобы напомнить миру о том, что в Украине – война. И что мы так же нуждаемся в помощи и поддержке.

"Я была единственной из Украины, кто занес наш флаг на вершину мира в 2022 году, тогда шла с призывом "Stand with Ukraine", в 2023-м году мы сделали историческое видео – первую в мире дроновую съемку на вершине Эвереста с украинским флагом, заверив таким образом всех, - и украинцев, и иностранцев, - что мы сильные и несокрушимые, мы способны на невероятные вещи".

Идет третий год войны, новости о войне в Украине ушли с главных полос международных газет, а мировое сообщество привыкло и начало забывать, что именно мы стоим на страже их спокойствия. Поэтому Тоня считает уместным напомнить в третий раз – с вершины Эвереста, о том, что мы боремся за свободу. Поэтому на этот раз на ее флаге будет написано: "Still fighting for freedom", чтобы тем, кто забыл, вновь рассказать о нас и нашей борьбе.

"Свое восхождение я хочу превратить в помощь украинскому волонтерскому медицинскому батальону "Госпитальеры". Они сейчас нуждаются в кислородных концентраторах".

Отец и брат Антонины Самойловой служат в рядах ВСУ, поэтому альпинистка не понаслышке знает, как важно помогать армии.

"По сути ребята на передовой держатся благодаря нашей поддержке. А донаты и помощь армии стали своеобразной гигиеной нашего общества. Эверест всегда привлекает внимание людей как самая высокая точка планеты, как нечто недосягаемое и магическое. Поэтому восхождение туда может стать неплохой возможностью для организации сбора".

Все вырученные средства пойдут на портативные кислородные концентраторы "Saros". "Госпитальеры" смогут использовать их на всех звеньях эвакуации – от бронированных пикапов кейс-эвакуации до стабилизационных пунктов. Сейчас у защитников есть потребность в двух таких концентраторах, стоимость одного достигает более 500 000 гривен. Поэтому Тоня ставит себе цель собрать не менее миллиона.

Чтобы принять участие, надо в комментариях под постом альпинистки в инстаграм оставить свою "ставку" для "Госпитальеров". Победитель будет определен Random 5 мая в 12.00.

Что получит победитель?

- Фото победителя формата А3 Тоня занесет на вершину мира и сделает первое фото на "крыше земли" с ним и украинским флагом.

- А также – пост в своем инстаграм в соавторстве с автором доната и публично поблагодарит за доброе дело для защитников.