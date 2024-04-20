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Бидный – о мобилизации спортсменов: Придет повестка – каждый пойдет исполнять долг
Но она не придет
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Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал о своем отношении к мобилизации спортсменов. Его слова цитирует Чемпион:
— С вашим назначением на должность обострился вопрос мобилизации. Есть ли у вас четкие ответы о возможной мобилизации спортсменов, персонала и т.п.?
— Вопрос мобилизации накалился с начала полномасштабного вторжения россии. Часть спортсменов и тренеров пошла защищать Украину добровольцами, не дожидаясь повесток. Кто-то, к сожалению, погиб. Стоит для себя определить, что мужчины должны защищать Украину, чтобы у нас было будущее, спортивное в частности. Речь не только о мужчинах, ведь на фронте тоже воюют женщины.
В спортивном круге мы не видим, чтобы кто-то скрывался от мобилизации. Придет повестка – каждый пойдет исполнять свой долг. Неважно, ты спортсмен, учитель, инженер, ведь каждый – это сын своей страны, — сказал Бидный.
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