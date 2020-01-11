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Свитолина уже тренируется на кортах Australian Open. Фото

Теннис
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Украинка начала подготовку

Свитолина уже тренируется на кортах Australian Open. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, 5-я ракетка планеты Элина Свитолина уже прибыла в Мельбурн для подготовки к Открытому чемпионату Австралии и успела побывать на одной из главных арен турнира. Соответствующее фото украинка разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Принятие очень неудобной позы после первого попадания на @melbournearena"

Свитолина уже тренируется на кортах Australian Open. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина была включена в состав сборной Украины на Кубок Федераций.

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В статье: Элина Свитолина
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