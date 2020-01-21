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Ито – Джокович. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Ито Тацума – Новак Джокович: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Ито – Джокович. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. Второй раунд

22 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 05:00 по Киеву

Тацума Ито (Япония, 146) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Прошлогодний чемпион Новак Джокович в матче с Яном-Леннардом Штруффом (7:6, 6:2, 2:6, 6:1) впервые за 14 лет проиграл сет в первом раунде на Australian Open, что лишь слегка подпортило впечатление от его игры. Джокович приехал в Мельбурн в статусе безоговорочного фаворита турнира – и пока теннис серба соответствует высоким ожиданиям.

Во втором круге Джоковича ждет 146-я ракетка мира Тацума Ито. Японец в первом раунде в трех разбил «лаки-лузера» из Индии Праджнеша Гуннесварана (6:4, 6:2, 7:5), но чего-то экстраординарного на корте не показал.

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Набирать очки в матче с Джоковичем Ито будет очень сложно. У него нет хорошей первой подачи, а в плане стабильности поспорить с нынешней второй ракеткой мира в АТР-туре могут единицы, и японец в этот список явно не входит. Мы считаем, что Джокович после сложного матча в первом раунде постарается не задерживаться на прицеле у австралийского солнца и позволит Ито взять считанное количество геймов.

Ставка – тотал геймов Ито меньше 7,5 за 1,82

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1
1,02
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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Новак Джокович Прогнозы Australian Open
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