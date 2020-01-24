Болгёрл, в которую Надаль попал мячом: Я тронута его добротой

Болгёрл Аннита Бирчалл рассказала о встрече с Рафаэлем Надалем. Испанский теннисист случайно попал в голову девочки мячом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

"Это было невероятно, поверить не могу: он мой любимый теннисист, я этого совершенно не ожидала. Рафаэль спросил, как я себя чувствую, рассказал о себе, было классно с ним встретиться, поговорить. Он подарил мне кепку с надписью "Моей подруге Анните, с наилучшими пожеланиями". Я тронута его добротой. Большинство теннисистов, попав в меня, спросили бы, всё ли порядке, но не стали бы продолжать общение. Я такого не ожидала", — сказала девочка в интервью The Age.

Надаль во втором круге одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет соотечественник Пабло Карреньо-Буста.