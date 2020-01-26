Элиз Мартинес - Симона Халеп. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Australian Open-2020. Четвертый раунд

Мельбурн. 27-е января. "Rod Laver Arena". Первый запуск (не ранее 02:00 по Киеву)

Элиз Мертенс (Бельгия, 17) - Симона Халеп (Румыния, 3)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

Элиз Мертенс в каждом из трех предыдущих поединков на Australian Open обязательно выигрывала сет со счетом 6:0. В целом же можно говорить о том, что к четвертому кругу бельгийка дошла легко и с размахом, хотя в поединке с Катерин Бэллиз болельщикам Мертенс пришлось поволноваться – второй сет был проигран на тайбрейке.

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Примечательно, что на два поединка первых двух раундов Мертенс потратила меньше двух часов, и столько же времени было потрачено на третий поединок с Бэллиз. А это был ее девятый матч в сезоне. Можно сказать, что нагрузка максимальна.

Для сравнения – статистика Симоны Халеп. Румынка на АО также провела три поединка, но перед этим сыграла в Аделаиде только две встречи. Симона свежее, однако для нее важнее быть устойчивой в психологическом плане. В прошлом году Australian Open завершился для Халеп как раз в четвертом раунде, хотя за год до этого она играла в финале. В этом году австралийский Шлем развивается для Симоны легко: все три предыдущих матча она выиграла в трех сетах, владея значимым преимуществом. Играет в свое удовольствие, что для Халеп очень важно.

Между Симоной Халеп и Элиз Мертенс это будет уже четвертый очный поединок. В предыдущих трех румынка выиграла дважды, но единственную встречу на харде бельгийке отдала.

Прогноз. Победа Симоны Халеп.

Симона – фаворит этого поединка, хотя ее предматчевое преимущество не является значимым. Поединок, скорее всего, растянется на три сета, а Халеп победит при условии психологической устойчивости.

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