Барти и Кенин впервые пробились в полуфинал Australian Open

Эшли Барти в двух сетах остановила Петру Квитову и взяла реванш у чешки за поражение в прошлом году на этой же стадии. В первом сете Барти отыграла 8 из 9 брейк-поинтов и добила Квитову на тайбрейке. Во второй партии Эшли повела 4:0 и не без проблем закрыла матч.

София Кенин в 1/4 финала за 1 час и 33 минут обыграла сенсационную Онс Жабер и вплотную подобралась к дебюту в топ-10. Американка сделала три брейка, отыграла 6 из 7 брейк-поинтов и спровоцировала соперницу на 36 невынужденных ошибок.

Australian Open. Женщины. 1/4 финала

Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 7) – 7:6, 6:2

София Кенин (США, 14) – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:4

В нижней половине турнирной сетки две путевки в полуфинал во вторник будут разыграны в матчах Анетт Контавейт – Симона Халеп и Гарбинье Мугуруса – Анастасия Павлюченкова.