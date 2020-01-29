Симона Халеп - Гарбинье Мугуруса. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Australian Open-2020. Полуфинал

Мельбурн. 30-е января. "Rod Laver Arena". Третий запуск (не ранее 06:30 по Киеву)

Симона Халеп (Румыния, 3) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 32)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

Интересный полуфинал. Симоне Халеп предрекали участие в финальных стадиях турнира, ведь в своем сегменте сетки румынка выглядела главным фаворитом и статус оправдала уверенной игрой. А вот о Мугурусе как о потенциальной полуфиналистке турнира заговорили после убедительной победы над Свитолиной. Позже еще был успех в противостоянии с авторитетной Бертенс – и вот полуфинал. Для испанки это уже лучшее в карьере выступление на Australian Open, однако желание завоевать третий в своей профессиональной деятельности турнир Большого Шлема сильнее, нежели чувство самодовольства после первого выхода в полуфинал АО.

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Мугуруса добавляет в этом турнире от матча к матчу. С Павлюченковой в четвертьфинале не было легко, но испанка осталась довольна качеством своей работы. Тем более, что эта победа оказалась принципиальной – над соперницей, которую тренирует бывший тренер Гарбинье.

Симона Халеп в четвертьфинале не заметила Анетт Контавейт. Примерно такой теннис и ожидался в этом матче, хотя только два выигранные соперницей гейма – это слишком кричащий разгром как для такой стадии турнира. Симона чувствует себя прекрасно и готова повторить результат 2018-го года – выйти в финал АО. А потом, возможно, и превзойти его.

Интересно, что в матче с Контавейт статистика Халеп не является безупречной в плоскости чисто выигранных мячей и невынужденных ошибок. Первых только на два больше, чем вторых. Зато прекрасно работала первая подача. Мугуруса должна понимать, каким именно сильным сторонам соперницы придется противостоять.

Между собой Халеп и Мугуруса встречались уже пять раз (и один отказ Халеп). Преимущество испанки 3:2. Все три победы были одержаны на харде.

Прогноз: победа Симоны Халеп в трех сетах. Нестабильность Мугурусы может помешать ей ровно провести поединок. Халеп же дошла до этой стадии с огромным запасом прочности. А если матч начнется не по ее сценарию, то это станет дополнительной мотивацией.

Ставка : тотал геймов более 21,5 за 1,9.