Мугуруса сломила Халеп и вышла в финал Australian Open

Две экс-первых ракетки мира во второй раз в карьере пересеклись на турнире Большого шлема. Два года назад в полуфинале Ролан Гаррос в двух сетах выиграла Симона Халеп, но на харде наступило время Мугурусы.

Первый сет выдался очень неровным. Мугуруса при счете 5:4 под ноль провалила защиту своей подачи, затем Халеп в 12-м гейме на приеме не реализовала двойной сет-бол. На тайбрейке обе теннисистки поочередно упустили сет-болы – и все же в этой напряженной битве последнее слово осталось за испанкой.

???????? V-A-M-O-S ????????



On her third set point, @GarbiMuguruza eventually holds her nerve to take the opening set against Simona Halep, 7-6(8).#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/dOD0D4b5Bp