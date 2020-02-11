Надаль повторил невероятное достижение Федерера в рейтинге АТР

Рафаэль Надаль стал вторым теннисистом в истории после Роджера Федерера с как минимум 600 неделями в топ-3 рейтинга АТР, сообщает Tennis Head.

Федерер в топ-3 провел 748 недель и продолжает улучшать свой рекордный показатель. Четвертым в этом списке идет Новак Джокович – у действующей первой ракетки мира 569 недель в топ-3.

Надаль на старте текущего сезона помог Испании дойти до финала ATP Cup. На Australian Open испанец в 1/4 финала проиграл Доминику Тиму и потерял первую строку в мировом рейтинге.