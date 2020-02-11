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Надаль повторил невероятное достижение Федерера в рейтинге АТР
Грунтовый король отметился новым рекордом.
Рафаэль Надаль стал вторым теннисистом в истории после Роджера Федерера с как минимум 600 неделями в топ-3 рейтинга АТР, сообщает Tennis Head.
Федерер в топ-3 провел 748 недель и продолжает улучшать свой рекордный показатель. Четвертым в этом списке идет Новак Джокович – у действующей первой ракетки мира 569 недель в топ-3.
Надаль на старте текущего сезона помог Испании дойти до финала ATP Cup. На Australian Open испанец в 1/4 финала проиграл Доминику Тиму и потерял первую строку в мировом рейтинге.
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