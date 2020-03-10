Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток современности

На прошлой неделе Элина Свитолина на турнире WTA International в Монтеррее завоевала свой 14-й титул в карьере и первый с момента победы на Итоговом турнире в конце 2018 года.

Чтобы завоевать 14 титулов WTA Свитолиной понадобилось сыграть всего 17 финалов. Украинка выиграла свыше 80% финалов.

Топ-10 действующих теннисисток мира по количеству титулов:

1. Серена Уильямс (США) – 73 титула

2. Винус Уильямс (США) – 49

3. Ким Клийстерс (Бельгия) – 41

4. Петра Квитова (Чехия) – 27

5. Виктория Азаренко (Беларусь) – 20

6. Симона Халеп (Румыния) – 20

7. Светлана Кузнецова (Россия) – 18

8. Каролина Плишкова (Чехия) – 16

9. Елена Янкович (Сербия) – 15

10. Элина Свитолина (Украина) – 14

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга.