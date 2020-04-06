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Возможно, величайший камбэк в истории тенниса. ВИДЕО

Теннис
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Вспоминаем один из многих подвигов Хуана Мартина дель Потро.

Возможно, величайший камбэк в истории тенниса. ВИДЕО
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Матч четвертого раунда US Open 2017 года против Доминика Тима дель Потро начал максимально плохо – аргентинец еле переставлял ноги и без шансов проиграл два первых сетах (1:6, 2:6).

В третьей партии Тим ослабил хватку и позволил дель Потро поверить в свои силы. По ходу четвертого сета все шло к победе австрийца, но тут началось самое интересное. Дель Потро при счете 2:5 сначала вытащил свою подачу со счета 0:30, а затем на приеме при счете 0:30 выполнил редкий для себя обводящий с бэкхенда. Аргентинец сделал обратный брейк, затем в 12-м гейме эйсом отыграл матч-бол и на тайбрейке без вариантов разобрался с Тимом.

Подпитываясь энергией болельщиков, в решающем сете дель Потро уже было не остановить – Хуан при счете 5:4 на матч-боле дождался от Тима двойной ошибки и довел свой камбэк до логической точки. 1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4. Матч продолжался 3 часа и 30 минут.

После этой эпичной победы Хуан Мартин дель Потро в четвертьфинале Открытого чемпионата США нанес Роджеру Федереру первое в сезоне поражение на Шлемах, а в полуфинале в четырех сетах проиграл будущему чемпиону турнира Рафаэлю Надалю.

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В статье: Хуан Мартин дель Потро Доминик Тим us open
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