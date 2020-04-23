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Классика Ролан Гаррос: Джокович против Тсонга в 2012-м. ВИДЕО
Невероятная драма на грунтовом корте Парижа.
Восемь лет назад первой ракетке мира Новаку Джоковичу пришлось совершить впечатляющий камбэк, чтобы в 1/4 финала пройти любимца французской публики Жо-Вильфреда Тсонга.
В 4-часовой битве Джокович неоднократно был в шаге от поражения – в концовке четвертого сета серб на своей подаче отыграл несколько матч-болов, а затем в пятой партии легко добил Тсонга (6:1, 5:7, 5:7, 7:6, 6:1).
В полуфинале Ролан Гаррос Новак Джокович обыграл Роджера Федерер, но в матче за титул в четырех сетах уступил королю Парижа Рафаэлю Надалю.