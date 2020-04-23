  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Классика Ролан Гаррос: Джокович против Тсонга в 2012-м. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Классика Ролан Гаррос: Джокович против Тсонга в 2012-м. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Невероятная драма на грунтовом корте Парижа.

Классика Ролан Гаррос: Джокович против Тсонга в 2012-м. ВИДЕО
Новина українською

Восемь лет назад первой ракетке мира Новаку Джоковичу пришлось совершить впечатляющий камбэк, чтобы в 1/4 финала пройти любимца французской публики Жо-Вильфреда Тсонга.

В 4-часовой битве Джокович неоднократно был в шаге от поражения – в концовке четвертого сета серб на своей подаче отыграл несколько матч-болов, а затем в пятой партии легко добил Тсонга (6:1, 5:7, 5:7, 7:6, 6:1).

В полуфинале Ролан Гаррос Новак Джокович обыграл Роджера Федерер, но в матче за титул в четырех сетах уступил королю Парижа Рафаэлю Надалю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...