  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос отложен на неделю
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос отложен на неделю

Теннис
(1 голосов)

У грунтового Шлема новые даты.

Ролан Гаррос отложен на неделю
Новина українською

Как известно, организаторы Открытого чемпионата Францией в связи с пандемией коронавируса перенесли турнир 20 сентября – 4 октября.

Теперь же издание Le Parisien сообщает, что после консультаций с АТР и WTA Ролан Гаррос перенесен еще на одну неделю. Таким образом, турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября.

Ожидается, что Открытый чемпионат Франции в ближайшее время подтвердит эту информацию на официальном уровне.

Перенос Ролан Гаррос на неделю, вероятней всего, связан с коротким перерывом между французским Шлемом и US Open (31 августа – 14 сентября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ролан Гаррос коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...