Ролан Гаррос отложен на неделю

Как известно, организаторы Открытого чемпионата Францией в связи с пандемией коронавируса перенесли турнир 20 сентября – 4 октября.

Теперь же издание Le Parisien сообщает, что после консультаций с АТР и WTA Ролан Гаррос перенесен еще на одну неделю. Таким образом, турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября.

Ожидается, что Открытый чемпионат Франции в ближайшее время подтвердит эту информацию на официальном уровне.

Перенос Ролан Гаррос на неделю, вероятней всего, связан с коротким перерывом между французским Шлемом и US Open (31 августа – 14 сентября).