Экс-первая может возобновить карьеру

Возняцки ушла из тенниса после поражения в третьем круге Australian Open от Онс Жабер.

Официально попрощаться с большим спортом датчанка планировала в выставочном матче в Копенгагене против своей подруги Серены Уильямс, однако из-за пандемии коронавируса экс-первая ракетка мира на неопределенный срок отложила это мероприятие.

"Возможно, если Серена попросит меня, то я вернусь и сыграю с ней несколько турниров в паре.

Мне бы хотелось поработать на телевидении. Я не думаю, что буду тренером. У меня нет терпения, поэтому не думаю, что это подходит для меня", - сказала Возняцки для Tennis Channel.

В 2020 году Каролин Возняцки в паре с Сереной Уильямс дошла до финала на турнире в Окленде.