  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Экс-первая может возобновить карьеру
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-первая может возобновить карьеру

Теннис
(1 голосов)

Каролин Возняцки не исключает возвращения.

Экс-первая может возобновить карьеру
Новина українською

Возняцки ушла из тенниса после поражения в третьем круге Australian Open от Онс Жабер.

Официально попрощаться с большим спортом датчанка планировала в выставочном матче в Копенгагене против своей подруги Серены Уильямс, однако из-за пандемии коронавируса экс-первая ракетка мира на неопределенный срок отложила это мероприятие.

"Возможно, если Серена попросит меня, то я вернусь и сыграю с ней несколько турниров в паре.

Мне бы хотелось поработать на телевидении. Я не думаю, что буду тренером. У меня нет терпения, поэтому не думаю, что это подходит для меня", - сказала Возняцки для Tennis Channel.

В 2020 году Каролин Возняцки в паре с Сереной Уильямс дошла до финала на турнире в Окленде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каролин Возняцки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...