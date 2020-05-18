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Свитолина вернулась на корт и сразу же столкнулась с проблемой. ФОТО

Теннис
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Украинка впервые за два месяца провела полноценную тренировку.

Свитолина вернулась на корт и сразу же столкнулась с проблемой. ФОТО
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Элина Свитолина 9 марта в финале турнира в Монтеррее обыграла Марию Боузкову, а спустя несколько дней в мировом теннисе из-за пандемии коронавируса начался затяжной карантин.

Сегодня Свитолина вернулась на корт. Первая тренировка не прошла без приключений.

"Почти не заметила боль, но мне действительно не хватало чувства мяча", - написала Свитолина в Твиттере.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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