Свитолина вернулась на корт и сразу же столкнулась с проблемой. ФОТО

Элина Свитолина 9 марта в финале турнира в Монтеррее обыграла Марию Боузкову, а спустя несколько дней в мировом теннисе из-за пандемии коронавируса начался затяжной карантин.

Сегодня Свитолина вернулась на корт. Первая тренировка не прошла без приключений.

"Почти не заметила боль, но мне действительно не хватало чувства мяча", - написала Свитолина в Твиттере.

Didn’t miss the pain pretty much everywhere ????, BUT did missed the feeling of hitting the ball ???? pic.twitter.com/XQdlgB0qLy