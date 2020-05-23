Леся Цуренко прекратила сотрудничество со своим тренером

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) во время прямого эфира в Instagram рассказала, что прекратила свое сотрудничество с тренером Сильвером Карьюсом.

"Причину расторжения сотрудничества она объяснила коротко: "Не сошлись характерами". Напомним, что украинско-эстонская пара вместе работала с 2019 года.

Полная цитата : "Продолжим ли мы работу с Сильвером Карьюсом после восстановления соревнований? Нет, с Сильвером я закончила сотрудничество. Совсем не сошлись характерами. Кто меня сейчас тренирует? Никто, но можно сказать, что мама Марты (Костюк - прим.). Она ведет тренировки.

Будут ли сыграны Ролан Гаррос или US Open? Мы верим и ждем. По поводу того, когда восстановится сезон и восстановится ли он, мы можем только надеяться, ждать, тренироваться и снова ждать", - сказала она.