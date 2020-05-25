Цуренко прокомментировала возможный матч с Костюк

139-я ракетка мира украинка Леся Цуренко рассказала XSPORT о предстоящем матче с подругой Мартой Костюк.

О решении отказаться от услуг тренера

"Я думаю, что имея такой огромный опыт выступлений на турнирах и имея какие-то знания на корте, я бы не слишком хотела иметь тренера. Возможно, мне нужен именно спарринг-партнер".

Турнир UTF Ladies Invitational

"Конечно – это практика матчей. В этих условиях это очень ценно и я жду этот турнир с нетерпением".

О возможном матче против подруги Марты Костюк на UTF Ladies Invitational

"Если так произойдет, то это будет очень интересный матч, потому что мы никогда не встречались с ней на турнирах. И это при том, что мы настолько разные, а именно наши стили разные. Поэтому зрителям будет интересно увидеть наш матч".