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Цуренко прокомментировала возможный матч с Костюк
По мнению Леси, фанам будет интересно увидеть их матч
139-я ракетка мира украинка Леся Цуренко рассказала XSPORT о предстоящем матче с подругой Мартой Костюк.
О решении отказаться от услуг тренера
"Я думаю, что имея такой огромный опыт выступлений на турнирах и имея какие-то знания на корте, я бы не слишком хотела иметь тренера. Возможно, мне нужен именно спарринг-партнер".
Турнир UTF Ladies Invitational
"Конечно – это практика матчей. В этих условиях это очень ценно и я жду этот турнир с нетерпением".
О возможном матче против подруги Марты Костюк на UTF Ladies Invitational
"Если так произойдет, то это будет очень интересный матч, потому что мы никогда не встречались с ней на турнирах. И это при том, что мы настолько разные, а именно наши стили разные. Поэтому зрителям будет интересно увидеть наш матч".