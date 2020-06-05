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Свитолина и Монфис снова зарубились в настольный теннис. ВИДЕО
Главная пара мирового тенниса весело проводит время.
Гаэль Монфис на своем канале в Twitch опубликовал видео спарринга по настольному теннису со своей девушкой – пятой ракеткой мира из Украины Элиной Свитолиной.
Как и на большом корте, Монфис в настольном теннисе предпочитает действовать ярко и нестандартно. Свитолиной непросто поддерживать темп своего бойфренда, но Элина отлично справляется.
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