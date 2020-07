Берреттини выиграл крупный выставочный турнир

На групповом этапе турнира Патрика Муратоглу во Франции Маттео Берреттини с показателем 5-3 разделил в турнирной таблице 3-4 место с Давидом Гоффеном и вышел в полуфинал.

В 1/2 финала первая ракетка Италии в борьбе переиграл Ришара Гаске (24:8, 12:14, 16:12, 10:13, 2:1), а в финале остановил Стефаноса Циципаса (16:15, 15:12, 12:14, 8:15, 3:2).

The new King of UTS ????



This moment will stay in the history books. Matteo Berrettini "The Hammer" becomes the first ever UTS champion. Here's how it ended ????#UTShowdown pic.twitter.com/3Nh0xcD0yH