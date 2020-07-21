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Отмена турнира в Вашингтоне не повлияет на проведение US Open

Теннис
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Об этом сообщили в USTA

Отмена турнира в Вашингтоне не повлияет на проведение US Open
Новина українською

Ассоциация тенниса США (USTA), являющаяся организатором US Open, сообщила, что отмена турнира ATP в Вашингтоне (США) не повлияет на проведение турнира "Большого шлема".

Турнир в Вашингтоне, который должен был стартовать 14 августа, отменили в силу сложности международных поездок и тяжёлой эпидемиологической обстановки в США из-за пандемии коронавируса.

"Мы в USTA понимаем обоснование отмены турнира в Вашингтоне. Это решение не повлияет на US Open и турнир в Нью-Йорке. USTA создаст безопасную среду для игроков и людей, которые будут задействованы на турнирах. Это позволит снизить риски, связанные со здоровьем людей", — говорится в сообщении организации.

"Мастерс" в Нью-Йорке должен стартовать 22 августа. 31 августа начнётся US Open.

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В статье: USTA
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