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Отмена турнира в Вашингтоне не повлияет на проведение US Open
Об этом сообщили в USTA
Ассоциация тенниса США (USTA), являющаяся организатором US Open, сообщила, что отмена турнира ATP в Вашингтоне (США) не повлияет на проведение турнира "Большого шлема".
Турнир в Вашингтоне, который должен был стартовать 14 августа, отменили в силу сложности международных поездок и тяжёлой эпидемиологической обстановки в США из-за пандемии коронавируса.
"Мы в USTA понимаем обоснование отмены турнира в Вашингтоне. Это решение не повлияет на US Open и турнир в Нью-Йорке. USTA создаст безопасную среду для игроков и людей, которые будут задействованы на турнирах. Это позволит снизить риски, связанные со здоровьем людей", — говорится в сообщении организации.
"Мастерс" в Нью-Йорке должен стартовать 22 августа. 31 августа начнётся US Open.