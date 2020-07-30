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Победитель 9 турниров ATP подписал контракт с Вильярреалом

Теннис
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Теннисист будет носить эмблему клуба на своей футболке

Победитель 9 турниров ATP подписал контракт с Вильярреалом
Новина українською

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут подписал контракт с футбольным клубом "Вильярреал", и его эмблема появится на форме теннисиста, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".

32-летний Роберто Баутиста-Агут — 12-я ракетка мира, победитель 9 турниров ATP в одиночном разряде. В детстве испанец профессионально играл в футбол и защищал цвета юношеской команды "Вильярреала" U14.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх "Мастерсов" и двух турниров "Большого шлема" — US Open и "Ролан Гаррос". На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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В статье: Вильярреал Роберто Баутиста-Агут
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