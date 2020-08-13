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Бьянка Андрееску не будет защищать титул на US Open

Теннис
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Теннисистка хочет сосредоточиться на восстановлении

Бьянка Андрееску не будет защищать титул на US Open
Новина українською

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что не поедет на US Open. Таким образом, турнир пропустят оба чемпиона – испанец Рафаэль Надаль и Андрееску.

"Уважаемые болельщики, после долгих обсуждений с близкими я приняла трудное решение не ехать в Нью-Йорк в этом году. Решила так поступить, чтобы сосредоточиться на восстановлении. Это необходимо, чтобы вернуться на высший уровень.

Выигрыш US Open в прошлом году был важным успехом в карьере. Мне будет не хватать участия на турнире. К сожалению, понимаю, что сложности, включая пандемию коронавируса, ограничили мои возможности подготовиться и выступить на нужном уровне. Благодарю USTA и WTA за усилия", — говорится в заявлении канадской теннисистки.

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В статье: Бьянка Андрееску
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