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Халеп вошла в топ-5 по титулам среди действующих теннисисток
Большое достижение румынки.
Накануне Симона Халеп в финале грунтового турнира в Праге в двух сетах обыграла Элизу Мертенс. Этот титул стал для экс-первой ракетки мира 21-м в карьере на турнирах WTA.
Благодаря победе в столице Чехии Халеп обошла Викторию Азаренко и вышла на чистое пятое место по количеству титулов среди активных теннисисток.
No.21 secured.— WTA Insider (@WTA_insider) August 16, 2020
Titles Won (Active Players):
73: Serena Williams
49: Venus Williams
41: Kim Clijsters
27: Petra Kvitova
21: Simona Halep https://t.co/KJ0SV9Iydi
Отметим, что топ-10 по количеству титулов среди действующих теннисисток замыкает Элина Свитолина – первая ракетка Украины к 25 годам 14 раз побеждала на турнирах элитной категории.