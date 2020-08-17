Халеп вошла в топ-5 по титулам среди действующих теннисисток

Накануне Симона Халеп в финале грунтового турнира в Праге в двух сетах обыграла Элизу Мертенс. Этот титул стал для экс-первой ракетки мира 21-м в карьере на турнирах WTA.

Благодаря победе в столице Чехии Халеп обошла Викторию Азаренко и вышла на чистое пятое место по количеству титулов среди активных теннисисток.

No.21 secured.



Titles Won (Active Players):



73: Serena Williams

49: Venus Williams

41: Kim Clijsters

27: Petra Kvitova

21: Simona Halep https://t.co/KJ0SV9Iydi — WTA Insider (@WTA_insider) August 16, 2020

Отметим, что топ-10 по количеству титулов среди действующих теннисисток замыкает Элина Свитолина – первая ракетка Украины к 25 годам 14 раз побеждала на турнирах элитной категории.