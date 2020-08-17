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Халеп вошла в топ-5 по титулам среди действующих теннисисток

Теннис
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Большое достижение румынки.

Халеп вошла в топ-5 по титулам среди действующих теннисисток
Новина українською

Накануне Симона Халеп в финале грунтового турнира в Праге в двух сетах обыграла Элизу Мертенс. Этот титул стал для экс-первой ракетки мира 21-м в карьере на турнирах WTA.

Благодаря победе в столице Чехии Халеп обошла Викторию Азаренко и вышла на чистое пятое место по количеству титулов среди активных теннисисток.

Отметим, что топ-10 по количеству титулов среди действующих теннисисток замыкает Элина Свитолина – первая ракетка Украины к 25 годам 14 раз побеждала на турнирах элитной категории.

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В статье: теннис Симона Халеп
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