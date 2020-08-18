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Четыре украинки заявились на турнир в Праге

Теннис
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Он стартует с 16 августа

Четыре украинки заявились на турнир в Праге
Новина українською

Украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая заявились на рейтинговый турнир WTA 125k Series, который пройдет в Праге с 31 августа по 6 сентября.

Турнирная сетка соревнований в Чехии была расширена после отмены аналогичного турнира в Австрии. Суммарный призовой фонд обоих событий составил около 3 миллионов долларов, благодаря отмене компенсации от USTA из-за отмены квалификации Открытого чемпионата США.

Костюк еще имеет шанс попасть в основную сетку US Open, если хотя бы одна теннисистка откажется от игр в США. Калининой требуется четыре отказа.

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В статье: Марта Костюк Дарья Лопатецкая Ангелина Калинина Дарья Снигур
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