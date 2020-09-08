US Open. Серена и Азаренко пробились в 1/4 финала, Кенин вылетела

Серена Уильямс в тяжелом матче вырвала победу над Марией Саккари (6:3, 6:7, 6:3) и продлила свою серию с попаданиями в 1/4 финала US Open до 12 турниров подряд. В решающем сете экс-первая ракетка мира проигрывала 0:2, но смогла перехватить инициативу.

В четвертьфинале Уильямс-младшую ждет сенсационная Цветана Пиронкова, которая на US Open вернулась в WTA-тур после двухлетнего перерыва. В четвертом раунде Пиронкова за 2 часа и 53 минуты обыграла Ализе Корне (6:4, 6:7, 6:3). Во втором сете Пиронкова не подала на матч, а в решающей партии вернулась в игру после проигранного гейма на своей подаче.

Автором главной сенсации дня стала Элиза Мертенс – бельгийка в двух сетах (6:3, 6:3) отправила за борт US Open вторую сеяную Софию Кенин, которая в этом году еще не проигрывала на турнирах Большого шлема. Мертенс повторила прошлогодний результат в Нью-Йорке и во второй раз в карьере на Шлеме обыграла теннисистку из топ-5.

Впервые за 4 года в четвертьфинале турнира Большого шлема сыграет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. Белоруска в четвертом круге оформила волевую победу над Каролиной Муховой (5:7, 6:1, 6:4).