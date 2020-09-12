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АТР. Тим на опыте проходит Медведева на пути к финалу US Open

Теннис
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Австриец довольно уверенно победил россиянина

АТР. Тим на опыте проходит Медведева на пути к финалу US Open
UA-Футбол
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Австрийский теннисист Доминик Тим (АТР №3) в матче полуфинальной стадии Открытого чемпионата США побеждает представителя России Даниила Медведева (АТР №27).

Счет встречи 3-0 (6-2; 7-6; 7-6) в пользу Тима, в активе которого 2 подачи на вылет, 22 виннера, 53% выигранных очков, 4 гейма, выигранные на приеме и 3 двойные ошибки. У его соперника 12 эйсов, 29 виннеров, 47% выигранных очков, 2 забранных на приеме гейма и 4 двойные ошибки.

В финальном матче Доминик Тим сыграет против седьмой ракетки мира, немца Александра Зверева.

АТР. Тим на опыте проходит Медведева на пути к финалу US Open - изображение 1

Напомним, что ранее Азаренко и Осака вышли в финал US Open.

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В статье: Доминик Тим Даниил Медведев US Open-2020
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