АТР. Тим на опыте проходит Медведева на пути к финалу US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим (АТР №3) в матче полуфинальной стадии Открытого чемпионата США побеждает представителя России Даниила Медведева (АТР №27).

Счет встречи 3-0 (6-2; 7-6; 7-6) в пользу Тима, в активе которого 2 подачи на вылет, 22 виннера, 53% выигранных очков, 4 гейма, выигранные на приеме и 3 двойные ошибки. У его соперника 12 эйсов, 29 виннеров, 47% выигранных очков, 2 забранных на приеме гейма и 4 двойные ошибки.

В финальном матче Доминик Тим сыграет против седьмой ракетки мира, немца Александра Зверева .