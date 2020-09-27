Белоруска Азаренко успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции

Белорусская теннисистка, 14-я ракетка мира Виктория Азаренко победила в первом круге Открытого чемпионата Франции.

В стартовом поединке на турнире она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич (WTA №73).

Счет встречи 6-1; 6-2 в пользу победительницы противостояния, в активе которой 0 подач на вылет, 5 подряд выигранных геймов, 67% выигранных очков, 8 виннеров и 2 двойные ошибки. У ее соперницы эйсы также отсутствуют, 33% выигранных очков, 5 виннеров и 6 двойных ошибок.

В следующем матче белоруска противостоять победительницы пары Шмидлова / В.Вильямс.