  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Казах сумасшедшим ударом между ног поставил в тупик парня Свитолиной. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Казах сумасшедшим ударом между ног поставил в тупик парня Свитолиной. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Удар дня на Ролан Гаррос

Казах сумасшедшим ударом между ног поставил в тупик парня Свитолиной. ВИДЕО
Новина українською

Александр Бублик сенсационно обыграл Гаэля Монфиса (6:4, 7:5, 3:6, 6:3) и открыл счет своим победам над теннисистами из топ-10. Француз впервые за 15 лет не смог пройти круг на домашнем турнире Большого шлема.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...