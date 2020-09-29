Казах сумасшедшим ударом между ног поставил в тупик парня Свитолиной. ВИДЕО

Александр Бублик сенсационно обыграл Гаэля Монфиса (6:4, 7:5, 3:6, 6:3) и открыл счет своим победам над теннисистами из топ-10. Француз впервые за 15 лет не смог пройти круг на домашнем турнире Большого шлема.