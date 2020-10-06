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Шок: Свитолина проиграла 131-й ракетке мира в 1/4 финала Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Четвертьфинал – неопреодолимый барьер для украинки

Шок: Свитолина проиграла 131-й ракетке мира в 1/4 финала Ролан Гаррос
Новина українською

Элина Свитолина с третьей попытки пыталась пройти в полуфинал Открытого чемпионата Франции – если в предыдущие годы украинка в Париже на этой стадии проигрывала только экс-первым ракеткам мира (Ане Иванович и Симоне Халеп), то теперь ее ждала встреча с №131 в рейтинге WTA Надей Подороской, которая на дебютном Ролан Гаррос прошла путь от квалификации до четвертьфинала.

Свитолина была большим фаворитом матча, но так и не нашла достойный ответ на агрессивный теннис Подороски. Фиаско украинки в двух сетах – 1:6, 4:6.

Первый сет для Свитолиной стал сплошным кошмаром. Элина проиграла четыре гейма на своей подаче (Подороска взяла на приеме 17 из 23 мячей) и совершила всего 2 виннерса против 17 у соперницы.

Во втором сете Свитолина трижды выходила вперед с брейком, но каждый раз мгновенно проваливала защиту своей подачи. Подороска в девятом гейме прервала серию брейков, а затем на приеме с третьего матч-бола выждала момент и завершила матч обратным кроссом в мертвую зону для украинки.

Свитолина в матче 1/4 финала выиграла лишь 33% очков с первой подачи и катастрофически уступила сопернице по активным действиям – 8 виннерсов против 30 у Подороски.

На Ролан Гаррос Элина Свитолина заработала 283 тысячи евро призовых и 430 очков в рейтинг WTA.

Надя Подороска за финал Открытого чемпионата Франции сыграет с победительницей матча между Игой Швентек (Польша) и Мартиной Тревизан (Италия).

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос Надя Подороска
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
06.10.2020 в 16:04
Ничтожество, вот так всегда, в самый нужный момент просрать. Что это, психология или банально не хватает силёнок???
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