Шок: Свитолина проиграла 131-й ракетке мира в 1/4 финала Ролан Гаррос

Элина Свитолина с третьей попытки пыталась пройти в полуфинал Открытого чемпионата Франции – если в предыдущие годы украинка в Париже на этой стадии проигрывала только экс-первым ракеткам мира (Ане Иванович и Симоне Халеп), то теперь ее ждала встреча с №131 в рейтинге WTA Надей Подороской, которая на дебютном Ролан Гаррос прошла путь от квалификации до четвертьфинала.

Свитолина была большим фаворитом матча, но так и не нашла достойный ответ на агрессивный теннис Подороски. Фиаско украинки в двух сетах – 1:6, 4:6.

Первый сет для Свитолиной стал сплошным кошмаром. Элина проиграла четыре гейма на своей подаче (Подороска взяла на приеме 17 из 23 мячей) и совершила всего 2 виннерса против 17 у соперницы.

Во втором сете Свитолина трижды выходила вперед с брейком, но каждый раз мгновенно проваливала защиту своей подачи. Подороска в девятом гейме прервала серию брейков, а затем на приеме с третьего матч-бола выждала момент и завершила матч обратным кроссом в мертвую зону для украинки.

Свитолина в матче 1/4 финала выиграла лишь 33% очков с первой подачи и катастрофически уступила сопернице по активным действиям – 8 виннерсов против 30 у Подороски.

